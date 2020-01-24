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【市況待復活】WEST PARK兩房售931萬 呎價撲1.9萬

文章日期：2020年4月10日 14:12
今日為復活節4日長假期首天，新盤市場暫時只錄零星交投；興勝創建（0896）今年1月開售至今累沽44伙、套現逾3.24億元的深水埗WEST PARK，是日售出17樓B室，成交價931.5萬元，單位實用493方呎、屬2房連書房間隔，實呎18895元。WEST PARK日前有同類單位以962.829萬元售出，成交價創項目新高紀錄。
 

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