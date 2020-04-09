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【疫境高價】君譽峰兩房1056萬沽 創項目標準戶新高

文章日期：2020年4月9日 18:30
君譽峰示範單位資料圖片。
新冠肺炎疫情下，目前發展商均主力銷售餘貨，恒地（0012）旗下北角君譽峰，今日最新以1056.6萬元售出26樓H室，屬實用面積365方呎標準兩房戶、實呎28948元，成交價為項目標準單位新高紀錄。至於項目最高成交價、呎價紀錄，為28樓B室、屬實用248方呎連平台和天台特色戶，成交價1240萬元、呎價5萬元。
 
今日截至下午6時，綜合市場資訊，新盤市場暫時錄約10宗成交。

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