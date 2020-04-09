Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【疫境高價】君譽峰兩房1056萬沽 創項目標準戶新高
文章日期：2020年4月9日 18:30
Share
君譽峰示範單位資料圖片。
prev
next
新冠肺炎疫情下，目前發展商均主力銷售餘貨，恒地
（0012）
旗下北角君譽峰，今日最新以1056.6萬元售出26樓H室，屬實用面積365方呎標準兩房戶、實呎28948元，成交價為項目標準單位新高紀錄。至於項目最高成交價、呎價紀錄，為28樓B室、屬實用248方呎連平台和天台特色戶，成交價1240萬元、呎價5萬元。
今日截至下午6時，綜合市場資訊，新盤市場暫時錄約10宗成交。
相關新聞
【疫境成交】峻源本月暫兩宗成交 三房1775萬沽呎價1.49萬
【疫境低價】大興花園兩房減價近一成後售598萬 低市價7％
【疫境買豪宅】傲瀧一周錄兩成交 花園戶連裝修6568萬售
【疫境出血】傲形一房505萬沽 業主三年蝕40萬離場
【疫境買豪宅】朗濤特色戶呎售3.26萬 創項目新高
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款