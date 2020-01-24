新冠肺炎疫情持續，經濟下行壓力大增。中原城市領先指數CCL最新報175.43點，連跌2周，並連續4周於175點窄幅徘徊。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，指數上升乏力，反映市場走勢好淡爭持，樓市下調仍未結束。此外，最新公布的數據主要反映上月美國減息1厘及重啟量寬後首周市況，而政府昨日公佈第二輪防疫抗疫基金的安排，料為本港樓市帶來支持，並將反映於5月上旬公布的CCL。

CCL最新報175.43點，按周跌0.04%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.04點，按周跌0.14%；CCL(中小型單位)報175.84點，按周跌0.16%。三大整體指數均連跌兩周。不過，反映豪宅樓價的CCL（大型單位）最新報173.35點，則連升2周共0.71%。

至於四大分區指數分面，同樣呈3跌1升格局，僅九龍區錄得升幅。九龍CCL Mass最新報175.56點，按周升2.11%，連升2周共2.46%；港島CCL_Mass報184.04點，按周跌0.70%；新界東CCL Mass報189.29點，按周跌0.21%；新界西CCL Mass報156.82點，按周跌2.71%，並跌至57周新低。