反修例風暴，加上近月受新冠肺炎疫情影響，內地客及海外買家近乎絕跡，主要反映非本港居民買樓的買家印花稅(BSD)交投大跌。

稅務局最新公布，上月份全港共有42宗涉及買家印花稅的成交，連跌5個月至歷史低位，不但較2月份的62宗減少32%，更較5個月前、即2019年10月296宗累跌86%。至於上月BSD所涉稅款則僅6390萬元，為歷年來首次跌至不足1億元的水平，不但較2月份的2.351億元大減近73%，更較2018年6月高峰時17.185億元大跌96%。

雙倍印花稅方面，所涉宗數由2月的755室增至972宗，升幅約28.7%，金額涉6.005億元，按月增11%，不過若細分成住宅及非住宅，3月份涉及雙倍印花稅的住宅成交有149宗，與2月份的147宗相若，款稅涉2.462億元，按月減少26%，反觀3月份涉及雙倍印花稅的非住宅成交有823宗，按月增35%，金額涉3.543億元，按月升72%，反映雙倍印花稅宗數及金額有所上升，主要為非住宅物業帶動。

此外，上月涉及額印成交有33宗，比2月份的18宗多83%，涉及金額約1640萬元，按月多59%。綜合三大辣稅，上月共有1047宗成交，為2月首度跌穿1000宗後，重上1000宗以上水平，金額則涉6.808億元，按月亦再減少13.3%，再次跌穿歷史新低。

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