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【疫境買豪宅】傲瀧一周錄兩成交 花園戶連裝修6568萬售

文章日期：2020年4月9日 15:37
「限聚令」影響下，一手市場4月至今仍未有全新焦點大盤開售，發展商主力賣餘貨。新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，繼上周4以8036.8萬沽出一伙複式戶後，今日再錄成交，最新透過招標以6568.3萬元，售出D座G1室，屬實用2205方呎連568方呎花園特色戶，成交價6568.3萬元(連室內裝修)、呎價29788元。
 
傲瀧2017年中推共至今累沽655伙，連同車位銷售共套現約195億元，餘貨主要屬複式及三複式戶型。
 

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