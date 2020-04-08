樓價調整之際，車位買賣氣氛亦告回落，市場更錄得車位蝕讓成交。青山公路青龍頭豪景花園，有車位以61萬元沽出，原業主持貨2年，估計蝕逾三成離場。

黃開基拍賣行今日推出29項物業拍賣，當中元朗金碧花園一個雙號車位、及豪景花園4樓雙號車位獲同一組投資者購入。可留意的是，上述豪景花園4樓雙號車位，開價49萬元，經拍賣後以61萬元售出，車位原業主於2018年7月、即車位炒風最盛行之際以90萬元購入，持貨近2年，按新成交價計，帳面蝕29萬元或32％。