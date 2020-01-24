經濟環境轉差，近日陸續市場出現銀主盤放售個案，而早前原本由內地投資者持有的南昌站匯璽4房戶及北角柏蔚山3房戶，就接連淪為銀主盤於市場放售。其中，天后柏傲山新近有3房銀主盤以2680萬元易手。

原由樓東俊安前CEO持有

世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，上述為柏傲山銀主盤為3座低層A室，實用面積913方呎，3房間隔。原本由樓東俊安資源（0988，現稱絲路物流控股）前行政總裁柳宇於2014年10月以2259.3萬元購入，惟期後向多間財務公司加按單位，並於2017年底被法庭頒令破產，單位最終淪為銀主盤，由銀主叫價2800萬元放盤，新近以2680萬元獲新買家承接，實呎29354元，屬市價水平。

按物業原業主2014年購入價計，單位近6年間升值約20%。資料顯示，柳宇（LAU YU）原為本港活躍豪宅投資者，於破產前名下曾持有本港10個住宅單位及4個車位，包括灣仔尚翹峰、東半山渣甸豪庭等。

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