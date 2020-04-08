樓市成交市況受新冠肺炎疫情、「限聚令」影響而減慢，被視為樓市寒暑表的港島指標屋苑太古城，終錄得4月首宗成交。中原高級區域營業董事張光耀透露，太古城富山閣高層F室，實用684方呎3房間隔，以1180萬元易手，實呎17251元，較市價低約8%；原業主約一個月前以1300萬元放售，減價120萬元或9%後沽出物業。不過，原業主早於1992年以296萬元購入上址，帳面賺884萬元或近3倍。

太古城3月共錄19宗成交，平均成交實呎18592元，料本月成交量將低於上月。