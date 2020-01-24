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【疫市反價】兩組客爭購新屯中兩房 業主提價5%後525萬沽

文章日期：2020年4月8日 15:00
雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但仍有個別業主反價並沽出單位。中原分行經理朱建宗表示，新屯門中心5座高層F室，屬實用面積455方呎2房間隔，原業主開價500萬元，因單位高層可享少海景，吸引兩組準買家洽購，最終搶高25萬元或5%，以525萬元沽出、實呎11538元，新買家為上車客。原業主早於1990年58.8萬元買入單位，持貨30年，帳面獲利466.2萬元，單位期內升值近8倍。
 
 

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