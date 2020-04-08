位於荃灣廣場的「翠華冰廳」，該舖去年8月才開業，營業至今不足—年，亦是該品牌目前在港唯一店舖。（林尚民攝）

去年中起反修例風波爆發，加上近月新冠肺炎疫情肆虐，食肆生意大受打擊，各大小餐飲店均面臨結業危機，其中大型連鎖餐廳翠華集團（1314），在過去不足一年內，已有約13間分店結業或暫停營業至另行通知，最新快將停業的兩間，分別為荃灣眾安街翠華餐廳及荃灣廣場翠華冰廳。該集團促請政府盡快為業界在停業期間提供津貼，補助員工的薪金，以減低餐飲業的營運壓力。

明報記者 林尚民

據了解，有關舖位停業後，員工或被安排調職，另由於部分舖位租約期未滿，或有需要如常支付租金。翠華方面昨透過公關回應指出，由於疫情關係，個別分店將會暫停營業直至另行通知，該集團又指，面對經營困難時刻，多謝部分業主主動減租，共渡時艱，並促請政府可盡快為業界在停業期間提供津貼，補助員工的薪金，以減低餐飲業的營運壓力。

翠華籲政府推停業津貼紓困

本報記者昨走訪上述快將停業的眾安街翠華餐廳，以及荃灣廣場3樓翠華冰廳兩店，據店員指，眾安街翠華餐廳將會於明日（9日）起暫停營業，當日只提供早、午市，晚市起停業，至於何時重開或會否再重開，以及員工安排等，店員則只表示「未知住，等公司再公布，休息吓先」，該舖面積約2400方呎，原由2010年3月起租用，月租約30萬元，估計在停業前，租金約48萬元水平。

11間翠華餐廳停業 佔總數三成半

至於翠華冰廳店員則指，該舖原定今日（8日）起停業，但突然收到通知改期，雖然日期未落實，但相信將於短期內正式停業。另外，集團位於金鐘美國銀行中心、日式簡易料理店千羽堂，早前亦已停業。上述兩店均為翠華集團近年建立的新品牌，在港同樣只有一店。

若對比翠華餐廳去年6月與現時的分店資料，連同即將停業的荃灣店，翠華餐廳在不足一年時間已有10間分店停業或結業，連同標示為「裝修中」的旺角砵蘭街244號分店，翠華餐廳在不足1年內已有11間分店停業或結業，佔去年6月時在港共有約31間的35%，若加上翠華冰廳及千羽堂，該集團於不足一年間已有13間店舖停業或結業，市場估計每月租金總開支料涉近千萬元。

業界料疫情下食肆停業成風

事實上，近月不少集團式食肆都關閉部分分店，如吉野家、元氣壽司等，而明將壽司位於沙田的分店最新亦已結業。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，疫情下食肆生意可謂雪上加霜，雖然現時大部分業主都願意減租，但對食肆而言，人工、食材、水電費等開支都不少，部分食店反映，即使暫停營業可能仍然承擔租金及部分人工，但相比起開門做生意，可能暫停營業會蝕得比較少，預期未來一至兩個月，停業食肆將持續增加。

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