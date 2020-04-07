新冠肺炎持續擴散，重創零售業，商舖市場受到嚴重衝擊。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，上季核心區商舖租金已下跌，其中中環租金按季下跌20%、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角商舖租金亦跌15%，而非核心區如屯門及元朗以民生商舖為主的地區，其租金亦按季下跌10%。

各核心區的商舖空置率按季亦有上升，以旺角吉舖數目最多，商舖空置率由按季增加7.3個百分點至20%，亦是過去10年的最高水平；銅鑼灣、中環及尖沙嘴的商舖空置率分別為5.3%、14.2%及4.8%。

旺角舖首季空置率20% 10年最勁

林氏續指，在疫情下，以餐飲業影響最大，餐飲業生意額已自去年第四季的260億港元跌至本季的236億港元，按季跌幅為9.2%，按年跌幅更達25.1%。他分析指，2008年至2019年期間，餐飲業經營者數目（以牌照數目為準）增加了50%，而同期的餐飲業生意額的升幅則是44%，意味著食肆數目的升幅大於生意額的升幅，惟現時餐飲業生意額急跌，在僧多粥少的情況下，預料本年內或有近1000間食肆將會被迫結業。

甲廈吸納量18年最大跌幅

至於寫字樓市場方面，戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰表示，今年首季甲級寫字樓市場吸納量再錄負數值，由去年第四季約37.8萬方呎，進一步擴大至52.49萬方呎，他指，吸納量錄得18年來最大的單季跌幅，主要是金融、保險及共享工作空間行業的需求縮減。韓氏續指，因寫字樓需求減少，寫字樓租金亦開放放緩，今年首季跌勢更擴大，中環、灣仔／銅鑼灣及尖沙嘴區的租金按季跌幅介乎4%至5.7%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，疫情影響下，寫字樓租賃需求大為削弱，展望本年全年的待租率將維持在雙位數的水平，整體寫字樓租金在本年內將下跌13%至18%，中區的跌幅將達15%至20%。