早前旺角超蚊型官地反應一般，而市建局今截標的深水埗東京街/福榮街重建項目，則吸引不少發展商入標競投，記者就現場所見，最少有16份標書，以中小型發展商為主。

入標發展商包括恒地（0012）、信置（0083）、會德豐（0020）、嘉華（0173）、英皇（0163）、華懋、遠展（0035）、其士國際（0025）、建灝、永泰（0369）、麗新發展（0488）、德祥地產（0199）、宏安地產（1243）、建灝地產等均分別獨資入標。

英皇物業經理蔡宏基表示，項目發展規模適中，加上區內配套成熟，鄰近港鐵站，會按項目周邊物業成交價計算出價。

其士物業發展部總經理司徒世華表示，項目具發展潛力，按照市場因素出價。

建灝地產行政經理林綺華則指，項目位於市區，交通方便，故獨資入標，並已考慮到近期市況，出價趨向保守。

據悉，市建局採用價高者得策略，中標者將來售樓收益達23億元，該局可獲分紅，每5000萬元計，分紅由20%至50%不等。

項目佔地約11,517方呎，可重建作商住物業，總樓面約10.4萬方呎，提供約175伙，預計2023至2024年落成。

中標者須按發展協議列明有關標準與品質，可持續發展和智能系統的要求。業界預期，項目估值7.28億至11.44億元，每方呎樓面地價約7000至1.1萬元。

記者：甘潔瑩