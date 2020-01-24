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【疫境成交】新盤今錄四宗大額成交涉1.36億 琨崙特色戶呎售1.38萬
文章日期：2020年4月6日 20:24
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「限聚令」影響下，雖然4月仍然未有全新焦點大盤登場，但一手市場今錄得至少4宗大銀碼成交、單日吸金逾1.36億元；其中華懋青山公路琨崙，透過招標以3028萬元(連車位)，最新售出金琥珀32A號特色戶，單位實用2181方呎另連花園，實呎1.38萬元。
至於今日另外3宗大碼成交，來自中信泰富馬鞍山峻源、新地
（0016）
將軍澳海天晉、永泰
（0369）
沙田九肚澐灃，相關單位成交價介乎1920萬至6480萬元。
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