「限聚令」影響下，雖然4月仍然未有全新焦點大盤登場，但一手市場今錄得至少4宗大銀碼成交、單日吸金逾1.36億元；其中華懋青山公路琨崙，透過招標以3028萬元(連車位)，最新售出金琥珀32A號特色戶，單位實用2181方呎另連花園，實呎1.38萬元。