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【疫境入市】逸瓏灣8累沽431伙吸金39億 三房呎售1.6萬
文章日期：2020年4月6日 19:14
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在港府「限聚令」影響下，4月仍未有全新焦點大盤登場，發展商目前主力銷售餘貨；信置
（0083）
大埔白石角逸瓏灣8，最新售出3B座17樓A室，屬實用699方呎3房連套房戶、外望會所泳池，成交價1134.56萬元、實呎16231元。項目去年初開售至今累售431伙、套現逾39億元。
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