新冠肺炎疫情持續擴散，在「限聚令」下，睇樓活動亦受阻，馬鞍山區剛過去周末僅錄約10宗成交，不過區內屋苑迎海則連環錄得3宗買賣。

世紀21奇豐區域經理莊瑞生指，其中一宗成交位於6座中層E室，實用面積497方呎，屬2房連儲物室間隔，新近以783萬元成交，實呎15755元。資料顯示，同類同面積單位於今年2月以798萬元易手，而現時新成交價則低約2％。原業主於2016年7月以702萬元購入，持貨近4年，帳賺81萬元或12％。另一宗成交則位於21座中層H室，實用面積794方呎，屬3房1套連儲物室間隔，新近以1380萬元易手，實呎17380元。原業主於2015年2月以963萬元購入，持貨5年，帳賺417萬元或43％。

其他報道

【疫境批售】今年首季批預售樓花單位3340伙 按年跌14%

【損手離場】麥花臣匯一房戶768萬沽 5年蝕一球

【血流成河】中環卑利街舖1500萬沽 業主實蝕近一半

【與影后為鄰】yoo 18 Bonham推1262呎標準戶 周四招標2小時

【租務成交】映日灣首現預租 2房呎租35元

【繼續招標】海天晉累售5特色戶吸金1.2億 連天台戶呎價2.65萬

【額印鬆綁】屯門NAPA首宗二手 2房590萬沽3年升13％

【減價成交】東環3房762萬 持貨5年近平手離場

【本月開齋】峻源累售60伙 三房1920萬沽出

【疫市擴張】旅遊KOL袁學謙茶飲店插旗旺角 零頂手費兼月租削四成

【變陣】旅遊KOL袁學謙：蛋糕店生意瀉八成 增賣日式湯飯開源

【租金回軟】太古城三房減價一成 呎價40元租出

【險守4球】薈朗開放式戶險守400萬 4年升3成