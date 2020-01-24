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【疫市暢旺】迎海周末連錄3宗 2房783萬4年僅升一成

文章日期：2020年4月6日 17:58

新冠肺炎疫情持續擴散，在「限聚令」下，睇樓活動亦受阻，馬鞍山區剛過去周末僅錄約10宗成交，不過區內屋苑迎海則連環錄得3宗買賣。

世紀21奇豐區域經理莊瑞生指，其中一宗成交位於6座中層E室，實用面積497方呎，屬2房連儲物室間隔，新近以783萬元成交，實呎15755元。資料顯示，同類同面積單位於今年2月以798萬元易手，而現時新成交價則低約2％。原業主於2016年7月以702萬元購入，持貨近4年，帳賺81萬元或12％。另一宗成交則位於21座中層H室，實用面積794方呎，屬3房1套連儲物室間隔，新近以1380萬元易手，實呎17380元。原業主於2015年2月以963萬元購入，持貨5年，帳賺417萬元或43％。

 

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