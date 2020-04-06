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【轉買為租】御龍山三房呎租35元 業主回報4.5厘
文章日期：2020年4月6日 16:44
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新冠肺炎疫情持續嚴峻，令部份買家轉買為租。中原分區經理曾紀賢表示，火炭御龍山新近錄得3座中層A室租賃成交，單位實用面積764方呎，屬3房連套房及儲物房間隔，以月租2.68萬元租出，實呎租金35元，屬市價。以業主2009年購入單位價720萬元計，享4.5厘租金回報率。
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