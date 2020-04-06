踏入4月，在港府「限聚令」影響下，仍然未有全新焦點大盤部署開售之際，中信泰富旗下馬鞍山峻源的銷情保持穩定，據成交紀錄冊顯示，峻源今日售出2座6樓A室，屬實用面積1185方呎3房戶，成交價1920萬元、實呎1.62萬元，為項目本月開齋成交，令去年9月推出至今累售單位總數增至約60伙。