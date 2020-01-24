雖然「旅遊達人」袁學謙旗下茶飲店近日仍然可於疫市下擴充版圖，但他表示，現時自己所有幕前工作基本上已經停頓，旗下蛋糕店生意額亦大跌七八成，連基本租金亦不足以支付，需要開拓新業務，期望可以「補返條數」。

「限聚令」下 生日會活動銳減

袁學謙另一品牌A Treat以出售蛋糕等甜品為主，袁表示，疫情爆發前該店接獲的生意，不少是涉及企業活動或一些生日會等的慶祝活動，但現時新冠病毒肺炎疫情擴散，所有企業活動都被迫取消，而在港府「限聚令」影響下，連私人慶祝生日會等活動都寥寥可數，令生意額大跌70%至80%。

不過，他表示一般外賣蛋糕，都是有特別活動才訂購，但「鹹食」卻是日常生活所需，加上品牌本身所在的觀塘、九龍灣一帶有大量寫字樓，該品牌最快會於本周，在網上推出主打日式烹調模式的湯飯系列，如提供龍蝦湯等，每份餐單約40元至近100元。

袁學謙期望，初期每日可有2000至3000元生意額，部分訂單更會由他親身送外賣，希望可補貼蛋糕生意大跌的影響，長遠則期望此部分的業務可獨立開店經營。

親送外賣招徠 冀日做2000元生意

事實上，袁學謙較為人熟悉的是其主持的旅遊節目《離地自由行》，近日播出新一輯，但他指受到疫情影響，「短期內、可能今年內，都無辦法再拍新一輯」，而其他幕前工作如主持等，現時基本上已停頓，故近日經常在網上拍片，包括教煮食等，「觀眾是善忘的，即使沒有工作都要保持曝光」。