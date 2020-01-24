另一旅遊達人謝利去年底進駐旺角彌敦道時富中心地下3號舖，同樣開設茶飲品牌。（資料圖片）

原由「黃店」花果山租用的旺角廣華街地舖，預計經營至本月內結束，其後將由「+-x茶」進駐。（劉焌陶攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，本港不少餐飲店皆面臨結業、裁員問題，但同時亦有投資者，無懼疫市而擴張；去年開業、位於旺角廣華街的「黃店」花果山台式飲品店將於本月結業之際，其舖位由有「旅遊達人」之稱的袁學謙旗下茶飲品牌「Teaculation +-x茶」（下稱「+-x茶」），以「0元頂手費」頂租，成該品牌創立不足1年來首間加盟分店，月租約5.5萬元 。袁估計，是次除節省約七成投資額外，月租亦慳近四成，預計5月開業。

上述為廣華街仁安大廈地下24A號地舖，面積約400方呎；舖位原由花果山於去年租用，月租約9萬元，雖然因反修例風波引發的社會衝突稍見緩和，惟今年爆出新冠肺炎疫情，花果山今年2月表示生意「告急」後，隨即在網上放、頂租相關舖位，料經營至本月內結束。

位處廣華街 「黃店」經營至月底

據悉，該店最新由袁學謙旗下茶飲品牌「+-x茶」頂租，雖然袁學謙去年底接受本報訪問時曾稱，核心地區租金高昂，即使在港開設分店，會首選元朗、將軍澳等民生區，但數個月時間已改變策略，在旺角以加盟店形式開設分店。

袁學謙最新接受本報訪問時表示，是次在旺角開分店並非原來計劃，但今次租用之舖位原由飲品店租用，現時「0元」頂手，基本上已包括一些生財工具，如冰機、咖啡機等，現時只需投資在基本裝修，初步估計投資額30餘萬元，比起去年在上環開設的首家店舖的投資額逾100萬元，料可節省七成開支。

袁學謙：有危就有機 料投資額慳七成

他續稱，今次頂租的舖位雖然屬二線街道，但業主願意減租，最新月租約5.5萬元、即呎租約138元，比起花果山租用時的租金近9萬元、呎租約225元，節省近四成。

「+-x茶」去年8月在上環永吉街20號開設首間店舖，雖經歷反修例風波及新冠肺炎的洗禮，但該店仍在9個月內開設首間加盟店。袁學謙認為「有危就有機」，而近日雖然市道疫弱，但不少外賣手機應用程式為他們保持一定生意。以上環店為例，在較多人「在家工作」的日子，生意下跌約三四成，但大部分日子都只下跌約一成，故仍可做到收支平衡。

不過，疫情亦令他的擴充計劃受阻，袁透露，原計劃今年於台灣開設分店，以港式飲品插旗寶島，原本亦已在當地洽租舖位，但有關計劃已暫時擱置。

KOL謝利去年20萬租彌敦道茶飲舖

事實上，茶飲店在港大受歡迎，除吸引中國內地、台灣兩地品牌攻港外，亦有不少名人、網上KOL開店。除袁學謙外，另一旅遊達人謝利（Jerry C.、本名陳國熙），去年底、即反修例風波最熾熱期間，以約20萬元租入旺角彌敦道585號時富中心地下3號舖，開設茶飲品牌「走杯鹿谷烏龍茶專門店」，舖位建築面積約1100方呎，呎租約182元。

謝利曾表示，正是看中租金大幅回落，對比同一街道同一地段租金，租金較去年初、即反修例運動前低約五成。

明報記者