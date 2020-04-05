Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
美聯十大屋苑周末兩日12宗成交 6屋苑吞蛋
文章日期：2020年4月5日 18:55
Share
prev
next
新冠肺炎疫情持續下，美聯統計，今個清明節周末 (4月4日至5日)，10大藍籌屋苑錄得約12宗買賣成交，雖然較上周末錄得約15宗，按周減少20%，但仍屬連續第8個周末維持雙位數水平，惟鰂魚涌太古城和康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、藍田麗港城和荃灣中心等6個屋苑，均是零成交。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本周末受清明節因素影響二手睇樓活動及交投，但由於缺乏全新大盤供應，故市場焦點仍重投二手。
相關新聞
中原十大屋苑周末7成交 兩個月最少
奧運站二手成交 上月72宗急升八成
灣仔囍匯兩房戶 減租8% 3.5萬租出
【二手成交】浪澄灣套3房1928萬沽
朗豪坊現確診個案 朗濤展銷廳暫停開放
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款