新冠肺炎疫情持續下，美聯統計，今個清明節周末 (4月4日至5日)，10大藍籌屋苑錄得約12宗買賣成交，雖然較上周末錄得約15宗，按周減少20%，但仍屬連續第8個周末維持雙位數水平，惟鰂魚涌太古城和康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、藍田麗港城和荃灣中心等6個屋苑，均是零成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本周末受清明節因素影響二手睇樓活動及交投，但由於缺乏全新大盤供應，故市場焦點仍重投二手。