馬灣珀麗灣近日交投略加快，4月至今暫錄4宗成交，平均實呎11496元。

中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，屋苑新近成交為19座中高層E室，實用490方呎兩房間隔，原業主3月初開價640萬元，3月底調整至600萬元即獲洽購，現獲同區用家以568萬元承接，實呎11592元，即減價72萬元或11%，但仍屬市價水平。原業主2015年7月以505萬元購入單位，持貨近5年，帳面獲利63萬元或12%，估計扣除稅項和其他雜項開支，仍可微利離場。