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【疫市租務】昇薈兩房呎租28元 略低市價6%

文章日期：2020年4月5日 14:39
雖然肺炎疫情嚴峻，加上港府推出「限聚令」，但東涌3月仍然錄約142宗租賃成交。中原資深分區營業經理陳偉業表示，區內指標屋苑昇薈，3月錄約12宗租賃成交，平均實呎租金30.5元，屋苑新近錄得3座中層D室租賃成交，實用741方呎，兩房連套房及儲物房間隔，業主原叫租2.1萬元，微減400元或1.9%後，獲本地家庭以2.06萬元承租，實呎租金約28元，較市價略低約6%。業主2014年6月以685萬元一手買入單位，享租金回報率3.6厘。
 

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