疫情持續肆虐，項目施工進度或受到影響，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新的資料月報顯示，今年1月份全港只有2個私人住宅項目，合共421個單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年12月份的718伙減少41%，為近5個月最少，而去年同期同樣只有421伙私人住宅落成，按年同期持平。

動工量方面，今年1月錄得「零動工」為過去19年來第5次錄得「零動工」的月份；至於對上四次出現「零動工」的月份，要追溯至2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。另今年1月份本港共有2個私宅項目正式落成，為屯門弦海（371伙）及土瓜灣高山道18至24號（50伙）。

陳氏估計，不少大型項目將於今年內取得入伙紙，當中包括將軍澳日出康城LP6（2,392伙）及同區的MALIBU（1,600伙）、大埔白石角海日灣II （1,408伙）、屯門掃管笏上源(1,154伙)、白石角雲滙II（640伙）、元朗尚悅‧嶺（504伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計2020年全年落成量可接近2萬伙水平，不過疫情對施工進度影響的程度尚待進一步觀察。