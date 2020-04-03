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【日日有單開】明翹匯本月暫錄4成交 一房呎價逾2萬
文章日期：2020年4月3日 17:42
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新冠肺炎疫情影響下，4月新盤市況開局淡靜，但佳明
（1271）
旗下青衣明翹匯4月首3天，每日均錄成交，今日最新售出2A座33樓E室、及1A座1樓G室，分別是實用299方呎1房戶、及實用278方呎1房連花園特色戶，以598.4萬及535.2萬元售出，折合實呎20013元及19252元。項目4月首3天，錄得4宗成交。
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