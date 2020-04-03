即時地產新聞

【日日有單開】明翹匯本月暫錄4成交 一房呎價逾2萬

文章日期：2020年4月3日 17:42
新冠肺炎疫情影響下，4月新盤市況開局淡靜，但佳明（1271）旗下青衣明翹匯4月首3天，每日均錄成交，今日最新售出2A座33樓E室、及1A座1樓G室，分別是實用299方呎1房戶、及實用278方呎1房連花園特色戶，以598.4萬及535.2萬元售出，折合實呎20013元及19252元。項目4月首3天，錄得4宗成交。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款