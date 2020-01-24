新冠病毒肺炎疫情全球蔓延、重創環球經濟之際，主要反映3月9日至15日具體市況的中原城市領先指數CCL，最新報175.51點，按周跌0.03%；自2月底財政預算案出台後，CCL連續3周於175點爭持，最高175.56點、最低175.41點。同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報178.29點，按周跌0.11%；CCL(中小型單位)報176.13點，按周跌0.05%；預算案推出定息按揭計劃後，樓價短暫止跌，三大整體指數曾結束齊跌3周，兼連升2周，但上周升幅顯著收窄，今周更齊錄跌幅，顯示財政預算案效果銳減，未能確認樓價止跌回穩。

另CCL(大型單位)報172.27點，按周升0.08%，反映豪宅樓價於財政預算案前率先止跌，連續5周企穩172點水平，最高173.03點，最低172.13點。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，受新冠肺炎疫情影響持續，以致樓價升勢受阻，出現好淡爭持局面，預計短期CCL仍然徘徊於175點水平，其後樓價走勢才有機會出現較明確的方向。

四大分區方面，樓價同樣走勢窄幅徘徊，升跌方向未明；其中九龍CCL Mass報171.94點，按周升0.34%，連續4周走勢一升一跌，並連續4周於171點水平徘徊；港島CCL Mass報185.35點，連升3周後正常回軟，按周跌0.35%，並連續3周於185點徘徊。

新界方面，新界西CCL Mass報161.18點，按周跌0.31%，連續4周於161點徘徊；新界東CCL Mass報189.68點，連升3周後回軟，按周跌0.37%，並連續3周於189點徘徊。