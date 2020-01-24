疫情肆虐，政府暫停部分服務，令屋宇署批則進度亦減慢。屋宇署最新資料顯示，該署今年1月共批出14份建築圖則，包括4項住宅及商住發展、4項商業發展、2項工廠及工業發展，以及四項社區服務發展，相較去年12月批出的17份建築圖則為少。

4份商住項目中，包括太古地產（1972）持有、位於灣仔永豐街8至10號、12至18號的項目，現為服務式住宅STAR STUDIOS，獲批建1幢23層高（於2層地庫之上）的商廈，涉10.95萬方呎。

另恒地（0012）持有的九龍城南角道4至24號，則獲批建1幢24層高商業物業，住宅涉及9.76萬方呎，另設近2萬的商業設施。另由雅居樂（3383）副主席陳卓賢或有關人士在2019年2月以11.6億元投得的大嶼山長沙官地，獲批建24幢2層高洋房，另設1幢2層高會所，總樓面面積約8.9萬方呎。

至於最大規模則是元朗錦田北項目，獲批建7幢4層高（包括1層地庫）的住宅大廈，總樓面約13.76萬方呎。項目申請人為DELIGHT WORLD LIMITED，其註冊董事李穎賢、楊美美及葉宏德，3人為律師，過往曾新世界（0017）收購物業。