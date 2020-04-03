位於旺角朗豪坊的朗濤示範單位，因疫情下暫停開放

市場消息指，鷹君要求有意認購單位的客人或代理，須先到5樓大堂完成體温檢測並佩戴口罩，向在場保安登記預約安排，每組買家人數不多於4人。

據悉，早前錄確診個案的朗豪坊Reenex美容院，正位於該廈57樓，該美容院亦已暫停營業至本月15日。