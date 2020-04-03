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【新盤停擺？】朗豪坊現確診 朗濤展銷廳及示位暫停開放

文章日期：2020年4月3日 15:31
位於旺角朗豪坊的朗濤示範單位，因疫情下暫停開放
新冠病毒肺炎疫情持續嚴峻，加上港府推出「限聚令」，新樓盤銷售亦受影響。鷹君（0041）旗下大埔白石角新盤朗濤、設於旺角朗豪坊56樓的展銷廳及示範單位，將暫時關閉。至於今日推出招標的單位，銷售時間由原先早上11時，改為下午3時，延遲4小時。
 
市場消息指，鷹君要求有意認購單位的客人或代理，須先到5樓大堂完成體温檢測並佩戴口罩，向在場保安登記預約安排，每組買家人數不多於4人。
 
據悉，早前錄確診個案的朗豪坊Reenex美容院，正位於該廈57樓，該美容院亦已暫停營業至本月15日。

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