Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【疫市開齋】康怡兩房呎售1.57萬 24年升值1.4倍
文章日期：2020年4月3日 15:02
Share
prev
next
新冠肺炎疫情持續嚴峻，鰂魚涌康怡花園錄得4月首宗成交；美聯高級營業經理蕭俊健表示，康怡花園G座中層6室，屬實用面積522方呎兩房間戶，原業主叫價約860萬元，新近減價40萬元或5%後，獲用家以約820萬元承接，實呎15709元。原業主早於1996年7月以約337萬元購入單位，帳面獲利483萬元，物業近24年升值1.4倍。
相關新聞
【低價易手】瓏門2房715萬 實呎1.47萬今年新低
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
「限聚令」下 周末僅3盤推售
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周
【連辣稅買】賢文禮士洋房1.32億售 買家豪付1982萬辣稅
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款