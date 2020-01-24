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【疫市開齋】康怡兩房呎售1.57萬 24年升值1.4倍

文章日期：2020年4月3日 15:02
新冠肺炎疫情持續嚴峻，鰂魚涌康怡花園錄得4月首宗成交；美聯高級營業經理蕭俊健表示，康怡花園G座中層6室，屬實用面積522方呎兩房間戶，原業主叫價約860萬元，新近減價40萬元或5%後，獲用家以約820萬元承接，實呎15709元。原業主早於1996年7月以約337萬元購入單位，帳面獲利483萬元，物業近24年升值1.4倍。
 

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