新冠肺炎肆虐，重創工商舖市場。美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，今年首季工商舖市場踏入艱難時期，今年第一季工商舖僅錄619宗買賣，涉資約100.7億元，兩者按年分別下跌38.8%及66.9%，當中成交宗數更是自1996年有紀錄以來季度新低。因工商舖市場受打擊，故全面下調今年工商舖的預測，包括把全年成交量由按年上升5%，下調至持平至跌5%，即全年宗數最多約4600至4700宗。

黃漢成指出，面對多重利淡因素夾擊，本港經濟將無可避免步入衰退。他建議，政府撤回工商舖辣招和放寬按揭成數，另提供更多紓困措施予受疫情影響的商戶，以及工商舖業主為商戶減租、免租等措施，以保經濟。

美聯旺舖董事盧展豪表示，舖市將進入「超大型調整期」，預計今年全年核心區商舖租售價將大跌近40%，較2013年的歷史高位下跌六至七成，重返2006至2007年水平；若疫症及經濟環境持續未有改善，不排除核心區商舖售價全年有機會挫50%，由於本港經濟轉差，商舖續現退租潮及吉舖潮。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥則指，今年首季寫字樓市場表現繼續向下，指標甲廈售價及租金分別下跌4.2%及8.8%，他認為，寫字樓租售價將會繼續受壓，今年全年甲廈售價及租金預測調整至下跌約15%至20%，較原先分別估計的跌5%及跌5%至8%為低。美聯工商董事陳偉志指，市場憂慮環球經濟將步入衰退，故把今年全年工廈租售價預測，調低至跌10%至15%，成交量則持平。