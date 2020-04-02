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【無懼疫情入市】傲瀧連裝修特色戶8036萬沽 實呎逾3萬
文章日期：2020年4月2日 15:29
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雖然新冠肺炎疫情持續嚴峻，但一手豪宅仍然具承接力。新世界
（0017）
旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，今日沽出一伙特色大單位、為D座P1室複式戶，實用面積2614方呎連586方呎天台，成交價8036.8萬元、實呎30745元；單位望內園池景，連室內裝修設計。傲瀧2017年中開售至今累沽654伙(佔全盤96%)，連同車位共套現約195億元。
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