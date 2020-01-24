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【疫境提價】WEST PARK五伙兩房戶逆市加價1% 折實857萬起

文章日期：2020年4月2日 14:19
新冠肺炎疫情持續嚴峻，但個別新盤仍然逆市提價。
 
興勝創建（0896）深水埗現樓WEST PARK，1月底開售至今累沽40伙、套現2.86億元後，今日修訂價單，顯示5伙分布於6至11樓、實用同為493方呎的單位(兩房連書房間隔)，提價1%，新定價介乎932.5萬至989.2萬元，但維持最高8%直減折扣，即折實價857.9萬至910萬元、折實呎價1.74萬至1.84萬元。
 

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