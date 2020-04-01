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【疫境賣樓】山水盈周日發售69伙 逾五成招標賣

文章日期：2020年4月1日 19:58
去年底推出至今累沽近60伙、路勁基建（1098）旗下元朗凹頭新盤山水盈，上載新銷售安排，周日(4月5日)推出69個單位發售，其中33伙即約48%單位以先到先得形式發售，另外36伙即約52%單位招標發售。
 
據一手銷售網資料顯示，由4月3日至5日(周五至周日)，目前共有6個主要新盤開展銷售，合共推出單位數量89個。

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