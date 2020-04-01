Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【疫境賣樓】山水盈周日發售69伙 逾五成招標賣
文章日期：2020年4月1日 19:58
Share
prev
next
去年底推出至今累沽近60伙、路勁基建
（1098）
旗下元朗凹頭新盤山水盈，上載新銷售安排，周日(4月5日)推出69個單位發售，其中33伙即約48%單位以先到先得形式發售，另外36伙即約52%單位招標發售。
據一手銷售網資料顯示，由4月3日至5日(周五至周日)，目前共有6個主要新盤開展銷售，合共推出單位數量89個。
相關新聞
【連辣稅買】賢文禮士洋房1.32億售 買家豪付1982萬辣稅
【鐵價不二】SAVANNAH特色戶「冇價講」售860萬 4年升值27%
【疫境賣樓】梁志堅:4月市道不會大起大跌 不擔心零新盤
【次季開局】今日新盤暫僅沽5伙 泓碧售兩伙套現1568萬
疫情衝擊初現 2月官方樓指跌2.1% 回到去年初水平 業界料跌幅持續擴大
【疫市求存】中原料4月一手成交減半 籲政府救市趁早
【疫市成交】富豪．山峯5800萬再售一洋房 呎價撲2.6萬
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款