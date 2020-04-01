疫情下旺角新填地街、上海街蚊型地於上周五截標，僅收5份標書，幾乎全屬中小型發展商入標。地政總署剛公布以8590萬元批出，項目佔2718方呎，可建樓面約24462方呎，每方呎樓面地價僅3512元，為2004年後近16年來市區地皮每方呎樓面地價新低。資料顯示，對上一幅最平樓面呎價市區地，為華懋於2004年以10.1億元投得的九龍城沙浦道地皮，當時每方呎樓面地價2961元。

低市場估值下限兩成

今次出售的地皮，截標前市場估值約1.2至2.9億元，每方呎樓面地價約5000至1.2萬元，現低市場估值下限22%。至於今次投得地皮的公司為鵬程亞洲（0936），項目上周五共接5份標書，大型發展商就只有信置（0083）入標，另有份有標的還包括有利、寶庭重建等。

地皮面積僅約2718方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，卻需分為地盤A及地盤B，較難剪裁。據賣地章程中，兩幅地皮的最高地積比率均為9倍 (當中最多7.5倍作住宅)，即發展不能把部分地積比率從一地盤轉移到另一地盤，屬「超蚊型」地皮，兩地皮最多可建樓面約2.44萬方呎。

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