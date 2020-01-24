新冠病毒肺炎疫情下，部分二手特色戶仍具接力。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳半新盤SAVANNAH，3月共錄約16宗二手成交，屋苑新近錄得3B座低層D室易手，屬實用465方呎連379方呎平台持色戶、2房間隔，在「冇價講」下以860萬元售出，實呎18495元。原業主2016年7月以675.6萬元一手購入單位，帳面賺逾184萬元或27%。