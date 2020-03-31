北角維港頌有放租單位劈價逾兩成租出。

中原區域營業董事林龍南表示，上述維港頌6座中層B室，實用面積437方呎一房間隔，業主原本叫租2.95萬元，但見新冠肺炎疫情轉趨嚴重，大幅減價6500元或22%後，以2.3萬元將單位租出，實呎租金53元，是次租金較對上同類低層單位低2000元或8%。業主於2017年4月以1204萬元買入單位，持貨3年，租金回報率2.3厘。