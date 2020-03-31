對差估署公布的2月私宅售價指數按月下挫2.1%，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，2月樓價走勢持續轉差，料3月將持續受壓並維持較急跌勢，估計3月按月跌幅將擴大至2.5%。

差估署今日公布的最新數據顯示，2月私宅售價指數報370.7點，較1月378.7點跌2.1%，連續3個月回落，兼屬2018年12月以來的15個月最大單月跌幅。

陳指出，差估署2月私宅售價指數主要反映1月下旬及2月上旬實際市況，當時新冠肺炎爆發，市場交投冰封，在業主減價下始能錄得成交，導致樓價單月出現較大跌幅。

陳續指，由於疫情持續困擾，在更多業主願意減價下，預期樓價跌勢將持續，跌幅甚至有機會擴大至2.5%。更嚴峻的是，疫情在3月出現全球大流行，而本地更增添不少海外回港人士傳入個案，令疫情出現第二波爆發，加上港府3月底實施「限聚令」，窒礙市場氣氛，恐令4月份樓價指數持續受壓。

陳預料，次季樓價仍將大受疫情牽動，以目前情況觀察，暫未許樂觀，惟倘若疫情受控，在超低息、環球量寬資金充裕及剛性購買力支撐下，下半年樓價仍有顯著反彈機會。

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