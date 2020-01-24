新地 （0016） 天水圍 Wetland Seasons Park第2期部署短期出擊之際，同系已屆現樓的將軍澳海天晉，今日透過招標最新再售出1伙特色戶，為3座20樓B室，實用856方呎、另連799天台和207平台，成交價2160萬元，實呎25234元，買家可獲180日長成交期，但若90日內完成上會，可獲2%回贈。

連同上述單位，海天晉本月迄今連售4個特色戶，吸金逾9930萬元，其中1伙特色戶成交呎價高逾2.9萬元，創項目分層單位新高呎價紀錄，而海天晉推出的4伙特色戶已經沽清。