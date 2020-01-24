即時地產新聞

海天晉推出4伙特色戶沽清 856呎連平台戶2160萬沽

文章日期：2020年3月30日 19:53
新地（0016）天水圍 Wetland Seasons Park第2期部署短期出擊之際，同系已屆現樓的將軍澳海天晉，今日透過招標最新再售出1伙特色戶，為3座20樓B室，實用856方呎、另連799天台和207平台，成交價2160萬元，實呎25234元，買家可獲180日長成交期，但若90日內完成上會，可獲2%回贈。
 
連同上述單位，海天晉本月迄今連售4個特色戶，吸金逾9930萬元，其中1伙特色戶成交呎價高逾2.9萬元，創項目分層單位新高呎價紀錄，而海天晉推出的4伙特色戶已經沽清。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款