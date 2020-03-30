Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【疫市成交】海怡低層海景三房呎售1.85萬 低市價一成
文章日期：2020年3月30日 14:42
Share
prev
next
新冠病毒肺炎疫情持續嚴峻下，香港置業首席聯席董事梁國輝表示，鴨脷洲海怡半島新錄一宗3房單位成交，做價低同類單位市價約一成，上述海怡半島19座低層G室，望內園池景及海景，3房連套房和多用途房間隔，實用888方呎，原業主以1950萬元放盤數個月後獲區內客接洽，議價後減價307萬元或16%，以約1643萬元成交，實呎18502元，新買家為家庭客。原業主2003年7月以約308萬元購入單位，帳面賺約1335萬元，物業升值4.3倍。
相關新聞
吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊
陳永傑：今年美國低息持續
廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低
OCEAN MARINI限4人一組睇樓
8盤有望次季推 涉逾4000伙
將軍澳周末睇樓量跌一成
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款