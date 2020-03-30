新冠病毒肺炎疫情持續嚴峻下，香港置業首席聯席董事梁國輝表示，鴨脷洲海怡半島新錄一宗3房單位成交，做價低同類單位市價約一成，上述海怡半島19座低層G室，望內園池景及海景，3房連套房和多用途房間隔，實用888方呎，原業主以1950萬元放盤數個月後獲區內客接洽，議價後減價307萬元或16%，以約1643萬元成交，實呎18502元，新買家為家庭客。原業主2003年7月以約308萬元購入單位，帳面賺約1335萬元，物業升值4.3倍。