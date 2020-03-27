疫情嚴峻，席捲歐美，全球股市振盪，本地樓市亦被波及。美聯集團（1200）主席黃建業指，2018年及2019年樓市「有波幅無升幅」，今年樓市受新冠肺炎爆發的影響，延續去年的跌勢，市場經常把現今樓市情況，與2003年SARS時期比較，但新冠肺炎造成的影響更近似2008年金融海嘯。現時新冠肺炎於全球大流行，衝擊世界經濟，最新公佈本地失業率攀升至3.7%的逾9年高位，估計將會持續上升，為經濟前景敲響警號。

黃建業預期，樓價仍受制於疫情、經濟及社會環境三大因素，失業率上升，加上股市及債市的波動，將拖樓價「後腿」，短期內持續回調，料上半年樓價跌約5%，負資產及蝕讓盤數目將會增加。

他又認為，短期樓價難以重返高位，「撤辣」最佳時機已經出現，「辣招」自2009年推行至今，經歷10年變遷，已失去「壓抑樓價」的原意，反而形成「三低一高」、即「低息、低供應、低流量及高剛性需求」的困局，如及時「撤辣」，由壓抑需求變為幫助「有需要、有能力」的市民上車，應立即有序增加公私營房屋供應，並大幅度撤銷已失效的「辣招」。

另美聯副主席黃靜怡表示，根據今年首兩個月註冊量及平均持牌代理人數所計算，平均11.6名代理爭一張單，競爭為自有紀錄以來最激烈。成交持續萎縮，加上租金高昂，中小型行的經營更困難，小型代理行更因為缺乏科技支援，倍受疫情打擊，部份已經結業，最新代表分行數目的營業詳情說明書共6,978張，為20個月新低。

她又指，面對行業的重重挑戰，集團集中改善效益，嚴控經營成本。由去年開始，集團積極與業主洽談減租，已取得一定成果，最近兩季續租的香港分行之中，已有超過8成獲得減租，平均減幅約為2成，最高獲減租近7成，惟平均獲得的減幅仍然偏離市況的跌幅，料有下調空間。

其他報道

【美聯業績】美聯去年盈轉虧蝕6892萬元 不派息

【貿易戰碰上社運】中原香港去年稅後盈利3.88億 按年減38%

【新冠肺炎】中原:半山壹號分行加強消毒

【新冠肺炎】美聯半山壹號分行有人確診 已關閉及消毒