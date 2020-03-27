即時地產新聞

【清袋在望】珀居推最後一幢洋房 下周3起招

文章日期：2020年3月27日 16:56
雖然新冠狀病毒肺炎疫情肆虐，但個別一手豪宅仍具承接力。英皇國際（0163）旗下屯門小欖洋房項目珀居，今上載新銷售安排，於下周三(4月1日)起推出8號屋招標；洋房實用面積2761方呎、另連935方呎天台和1463方呎花園，截標日期為6月30日。珀居自2018年中開售至今累售13幢洋房，其中享海景的6號洋房，2018年9月以1.48億售出，以實用面積3677方呎計，實呎達4.02萬元，創項目售價、成交呎價最高紀錄，項目現時只餘上述8號屋待售。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款