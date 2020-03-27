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【清袋在望】珀居推最後一幢洋房 下周3起招
文章日期：2020年3月27日 16:56
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雖然新冠狀病毒肺炎疫情肆虐，但個別一手豪宅仍具承接力。英皇國際
（0163）
旗下屯門小欖洋房項目珀居，今上載新銷售安排，於下周三(4月1日)起推出8號屋招標；洋房實用面積2761方呎、另連935方呎天台和1463方呎花園，截標日期為6月30日。珀居自2018年中開售至今累售13幢洋房，其中享海景的6號洋房，2018年9月以1.48億售出，以實用面積3677方呎計，實呎達4.02萬元，創項目售價、成交呎價最高紀錄，項目現時只餘上述8號屋待售。
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