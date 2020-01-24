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【疫市成交】峻瀅兩房劈價17%後718萬沽 呎售1.4萬
文章日期：2020年3月27日 14:16
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二手市場持續錄得減價成交，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅二期3座高層G室，屬實用面積504方呎2房戶，原業主去年5月放盤叫價860萬元，近一年來累減142萬元或約17%後，以718萬元售出單位，實呎14246元，但仍屬市價。原業主2015年6月以587.4萬元購入單位，帳面賺逾130萬元或22%。
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