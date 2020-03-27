經濟前景未明朗，部份準買家轉買為租，大埔白石角近日租賃成交活躍，其中新近入伙的嘉熙，3月至今暫錄約26宗租賃成交。

中原副分區營業經理杜文俊表示，屋苑新錄得9座中層A室租務成交，屬實用面積339方呎一房間隔，以月租12500元租出，實呎租金約37元。以業主2018年購入價720萬元計，租出單位享約2.1厘租金回報率。