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【疫市租務】嘉熙本月26宗租務成交 一房呎租37元
文章日期：2020年3月27日 12:54
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經濟前景未明朗，部份準買家轉買為租，大埔白石角近日租賃成交活躍，其中新近入伙的嘉熙，3月至今暫錄約26宗租賃成交。
中原副分區營業經理杜文俊表示，屋苑新錄得9座中層A室租務成交，屬實用面積339方呎一房間隔，以月租12500元租出，實呎租金約37元。以業主2018年購入價720萬元計，租出單位享約2.1厘租金回報率。
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