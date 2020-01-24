二手成交量在疫情下回升，準買家加快上車步伐，帶動新界各區交投急增。其中，元朗區本月至今暫錄157宗成交，不僅較上月全月的109宗急增逾四成，成交量更創一年來按月新高。

中原副區域營業經理王勤學表示，區內有部份業主受近日股市波動影響，加上疫情等負面因素持續，故願意擴大議價空間以促成交易。區內新一宗成交位於元朗Grand YOHO 10座中層D室，實用面積519方呎，2房間隔，原業主最初叫價850萬元放盤，累減52萬元或6%後，新近以798萬元沽出，實呎15376元，屬市價成交。原業主2016年9月735萬元購入，持貨3年半，帳面獲利63萬元或約9%。

另外，距離元朗西鐵站約有15分鐘步程的朗怡居，新近有2房單位減至660萬元易手。單位為朗怡居1座低層D室，實用面積552方呎(建築面積697方呎)，2房間隔，原業主最初叫價685萬元放盤，經議價後，減價25萬元或3.6%後，新近以660萬元成交，實呎11957元。原業主2015年6月以505萬元購入上述單位，持貨近5年，帳面獲利155萬元或約三成。

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