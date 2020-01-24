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【疫市高價】WEST PARK兩房售945萬 項目成交價新高
文章日期：2020年3月26日 14:37
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新冠肺炎疫情持續擴散，新盤市場雖然只錄零星交投量，但不乏高價成交；興勝創建
（0896）
今年1月開售至今累沽37伙、估計套現逾2.63億元的深水埗現樓項目WEST PARK，最新以945.484萬元，售出21樓B室，實用面積493方呎、2房連書房間隔，實呎19178元，相關成交價創項目新高。
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