小西灣藍灣半島3月至今暫錄約6宗成交。利嘉閣助理分區經理武秉強表示，屋苑新近成交為2座高層D室，實用面積595方呎、望海景三房連套房單位，放盤約1個半月，原業主最初叫價1200萬元，減價102萬元或8.5%，以1098萬元沽出，實呎18454元，屬市價。原業主2003年5月、即SARS期間，以約295萬元購入，持貨近17年，帳面獲利803萬元、升值2.7倍。