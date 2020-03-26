受新冠肺炎衝擊，本港零售業進入寒冬，早已預告縮減分店數目的連鎖化妝品牌莎莎國際（0178），旗下尖沙嘴北京道誠信大廈兩層共7000方呎分店快將結業。以該巨舖月租約90萬元計，結業後料集團一年可節省逾千萬元租金開支。據悉，該舖業主亦正將該舖劈價招租，月租約61萬元，較6年前高峰價大跌逾五成。

本報就該舖結業之事宜向莎莎查詢，莎莎回應指，北京道分店將會約滿結業，因旅客訪港人數急劇下降，令尖沙嘴區生意大跌九成，集團於尖沙嘴區的店舖數目亦將會減少。市場消息指，尖沙嘴北京道71至77號誠信大廈地下及1樓，面積共7000方呎，目前以月租61萬元放租，呎租僅87元，為核心區罕見，預計今年6月交吉。有關月租叫價不但較對上租約90萬元低32%，若對比零售旺市時2014年月租132萬元高峰，更大減71萬元或54%。

莎莎：尖沙嘴生意大跌九成

翻查資料，上述商舖目前由莎莎租用，莎莎自2014年2月起以約132萬元租用上址，呎租高達189元，當時莎莎特意打通地下及1樓成為一個巨舖，因該商舖面向區內地標購物中心iSQUARE 國際廣場，加上大型廣告招牌，非常搶眼，大受旅客歡迎。

6年前132萬承租 呎租189元

莎莎2017年2月租約期滿後續租，惟當時零售市况已大不如前，獲減租42萬元或32%至90萬元，續租3年至今年2月。據悉，莎莎在租約期滿前已決定不再續租誠信大廈商舖，惟要還原兩舖交吉，故向業主提出原價、即約90萬元再租用約3個月至今年5月底，約滿後並正式離場。

面向iSQUARE 旅客掃貨熱點

莎莎在香港及澳門共有115間分店，去年反修例風暴及今年新冠肺炎的雙重打擊下，今年2月已公布縮減香港店舖網絡，計劃未來18個月內關閉約20%至25%店舖，涉約25間舖，並以遊客區商舖為主。據知，莎莎單是在尖沙嘴區，已有約20間大小不一的分店，早於去年底、今年初已結束彌敦道的分店，現計劃再在區內縮減商舖。

除零售業外，疫情亦重挫餐飲生意，由莎莎主席郭少明持有的銅鑼灣登龍街銀座式商廈V Point，本月初已公布，因應疫情導致營商環境轉差，業主決定與租客共度時艱，商戶於2月份均獲減租，而受較大衝擊的餐飲業，獲減五成租金。業主早在去年社會運動後，亦作出減租，是次因疫情而擴大減租幅度。

據悉，該廈目前的出租率約七成，而部分正招租的單位，呎租由50餘元起。

明報記者 甘潔瑩

相關報道：

郭少明5600萬沽禮頓山 20年勁賺4000萬