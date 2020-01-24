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OCEAN MARINI催谷買家轉用「升級版」建期付款

文章日期：2020年3月25日 21:48
會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，今晚上載更新版價單，取消原有「建築期付款計劃 」(按定價減2%、買家須於120日內分段付15%樓價)，但有興趣選擇建築期付款的買家，仍可選擇折扣較高的「靈活置業易建期付款計劃」，按定價減3%、買家須於360日內分段付15%樓價。
 
另同系9A期MARINI，亦更新價單，推出「優越樓換樓現金優惠付款計劃」，提供成交期長達613日，扣除價單上各項折扣優惠後，買家最高可享達18%的折扣。

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