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【繼續招標】Grand YOHO特色戶呎撲2.4萬 買家最高獲6%回贈

文章日期：2020年3月25日 15:43
新地（0016）天水圍新盤Wetland Seasons Park第2期，部署短期出擊之際，同系除已屆現樓的將軍澳海天晉，透過招標以2140萬元售出1伙特色戶外，旗下另一已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，新近亦透過招標，售出5座48樓D室，屬實用面積1167方呎另連98方呎平台特色戶、屬4房連儲物房間隔，成交價2793.35萬元、實呎23936元。成交紀錄冊顯示，買家可獲提前入住優惠，若500日內正式完成交易，最高可獲6%回贈。
 

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