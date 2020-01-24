Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【繼續招標】Grand YOHO特色戶呎撲2.4萬 買家最高獲6%回贈
文章日期：2020年3月25日 15:43
Share
prev
next
新地
（0016）
天水圍新盤Wetland Seasons Park第2期，部署短期出擊之際，同系除已屆現樓的將軍澳海天晉，透過招標以2140萬元售出1伙特色戶外，旗下另一已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，新近亦透過招標，售出5座48樓D室，屬實用面積1167方呎另連98方呎平台特色戶、屬4房連儲物房間隔，成交價2793.35萬元、實呎23936元。成交紀錄冊顯示，買家可獲提前入住優惠，若500日內正式完成交易，最高可獲6%回贈。
相關新聞
【成交量飈】嘉湖本月破50宗 創近5個月新高
九建減租一成 環海．東岸1房1.78萬租出
逸瓏灣8周六推107伙 六成單位招標
恒地7年來首停派紅股 業績遜預期 去年少賺26%
機管局再推10億措施 減租及豁免航空收費
【疫市慘淡】上月中環寫字樓呎租跌3.2% 海嘯後最大單月跌幅
高銀擬賣殼售啟德跑道區住宅地 業界指疫情令市况轉差 或損手離場
話你知：去年逾百億奪啟德商業地 後閃電「撻地」
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款