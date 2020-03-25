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【二手旺】青衣本月43宗成交超上月六成 藍澄灣2房呎售1.23萬
文章日期：2020年3月25日 14:34
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雖然新冠病毒肺炎疫情仍持續，青衣3月迄今二手交投量暫時累錄約43宗，較上月同期升逾六成，其中藍澄灣3月暫錄約5宗二手成交，平均實呎13,062元。
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添，藍澄灣近日新錄1座中低層F室易手，屬實用面積488方呎兩房間隔、望山景，以605萬元售出，實呎12,398元。原業主2007年8月以178萬元購入單位，持貨逾12年，現帳面獲利約427萬元或2.4倍。
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