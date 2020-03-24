由新世界（0017）與招商蛇口聯合開發、位於深圳太子灣住宅新盤太子灣•灣璽，近期以網上揀樓發售，而項目累售100伙，佔全盤163伙的61%，每方米成交均價約10萬至11萬元人民幣(即折合平均呎價約1萬至1.11萬港元)，套現逾30億元人民幣。發展商將於本月推出面積2476至4198方呎的單位應市，單位平均售價逾2,000萬元人民幣。

鑑於新冠肺炎疫情持續，內地推售新盤受到極大限制，新世界指，利用網上平台預售「太子灣•灣璽」，讓買家透過手機揀選心儀單位，毋須在銷售中心排隊，減少人流聚集。同時亦加強銷售中心的防疫措施，為每名參觀人士量度體溫及進行消毒。

疫情下採網上平台預售單位

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示，今次的銷售在疫市下創佳績，反映內地房地產市場的需求強勁，尤其對具有投資潛力的大灣區優質項目。鄭又指，深圳太子灣是集團的重點項目，對區內的前景充滿信心，並會因應新冠肺炎而改作網上揀樓。

深圳太子灣大型商住綜合項目，坐落於蛇口的郵輪碼頭旁，總樓面面積約420萬方呎，除住宅項目太子灣•灣璽外，項目還包括K11購物藝術中心、親子主題商場D•Park及甲級寫字樓等。